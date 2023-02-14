شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم الجيزة تستعد لتنظيم مهرجان "قادرون باختلاف" الأول لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الاثنين، بمديري الخدمات والأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية بالجيزة في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية؛ للاستعداد لمهرجان قادرون باختلاف الأول لعام 2023، والذى سيقام بمجمع ملاعب السعيدية يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وهالة الروينى مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وأحمد عبد الحميد مسئول تنظيم وإعداد مبادرة قادرون باختلاف.

وتضمنت كلمه أشرف سلومة مدير المديرية، شرح الهدف من المهرجان وأهمية الأنشطة بكافة أنواعها في إنجاح العملية التعليمية وتكوين وتأسيس النشء والشباب، كما عرض فكرة المهرجان وخطوطه العريضة، وأهمية التعاون وتوزيع الأدوار والمهام والتنسيق بين الأنشطة المختلفة.

وأكد مدير المديرية، على ضرورة الاهتمام بالمتميزين والموهوبين والأبطال في كافة الأنشطة والمجالات، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمديريات الخدمية الأخرى.

ووجه أشرف سلومة مدير المديرية، بأهمية الاهتمام بالطلاب من ذوي الهمم وضرورة إتاحة الفرص لهم لمزاولة كافة الأنشطة والمسابقات وتسهيل كل احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكد بأنه سوف يتم تكريم وتحفيز المتميزين في الأنشطة من القيادات مع أهمية التوثيق لتلك الأنشطة عن طريق إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

ومن جانبها، قدمت سمية الخطيب وكيل المديرية، كلمة تضمنت شرحا وافيا عن مهرجان قادرون باختلاف وأهمية بذل مزيد من الجهد مع الطلاب من ذوي الهمم، مشيرة بأنه سوف يقام حفل ختام الأنشطة قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وألقت أمل مبروك مدير عام التعليم العام، كلمة أثنت فيها على الحضور ودورهم في إنجاح المهرجان لما لهم من خبرات ككوادر متميزة، مستجيبة لطلبات الحضور بتحديد طرق التواصل لحل المشكلات.

وقدم مسئول تنظيم الموتمر أحمد عبدالحميد، كلمة شرح خلالها التصور العام لإقامة المهرجان والأنشطة المصاحبة والتوجيهات المشاركة وتحديد الأدوات والإمكانات والتجهيزات الخاصة بالمهرجان.