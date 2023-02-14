شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة ينعي الرائدة الريفية حبيبة راشد المتوفية أثناء أداء عملها بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، السيدة حبيبة السيد راشد الرائدة الريفية بوحدة طب الأسرة ببساتين بركات، التابعة لإدارة بلبيس الصحية، في محافظة الشرقية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن الرائدة الريفية حبيبة السيد راشد، قد توفيت، اليوم الإثنين، إثر تعرضها لتوقف عضلة القلب أثناء تأدية عملها بمبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، بمدرسة عبدالعاطي دهشان الابتدائية.

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، السيدة حبيبة السيد راشد الرائدة الريفية بوحدة طب الأسرة ببساتين بركات.