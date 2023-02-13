شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد تبعية عدة وظائف فى إصدار نشرات الندب بين الإدارات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على الاستفسار الوارد من بعض المديريات التعليمية بشأن مدى تبعية عدة وظائف من حيث إصدار نشرات الندب أو النقل لهم وشملت، أمين معمل علوم وأمين معمل حاسب آلي ومشرف نشاط وأمين مرافق زراعية ومشرف تغذية وأخصائي تغذية، وفنى وسائل تعليمية ومشرف وسائل تعليمية، موضحة أن تبعية هذه الوظائف لتنسيق الاداريين فى حركات النقل والندب بعد الرجوع إلى تنسيق الابتدائى للوقوف على العجز والزيادة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها، أن النقل الخارجى يكون بين المديريات دون الرجوع إلى الوزارة حيث أن هذه الوظائف تتبع القانون رقم 81 لسنة 2016.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أعلنوا، المستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة 30 ألف معلم للعام الدراسي المقبل 2023,2024، للعمل بوظيفة معلم فصل بالصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائى.
وشملت المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغةJPG
1. صورة شخصية للمتقدم .
2. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
3. صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) .
المؤهل الدراسي.
المؤهل الأعلى ( إن وجد).
الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث.
شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
إيصال الإيداع البنكي.
لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.
يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).
يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.
يبدأ التقدم للوظيفة 23 فبراير الجارى وحتى 9 مارس المقبل إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.