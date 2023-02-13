شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد تبعية عدة وظائف فى إصدار نشرات الندب بين الإدارات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على الاستفسار الوارد من بعض المديريات التعليمية بشأن مدى تبعية عدة وظائف من حيث إصدار نشرات الندب أو النقل لهم وشملت، أمين معمل علوم وأمين معمل حاسب آلي ومشرف نشاط وأمين مرافق زراعية ومشرف تغذية وأخصائي تغذية، وفنى وسائل تعليمية ومشرف وسائل تعليمية، موضحة أن تبعية هذه الوظائف لتنسيق الاداريين فى حركات النقل والندب بعد الرجوع إلى تنسيق الابتدائى للوقوف على العجز والزيادة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها، أن النقل الخارجى يكون بين المديريات دون الرجوع إلى الوزارة حيث أن هذه الوظائف تتبع القانون رقم 81 لسنة 2016.