شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر العلمى لمستشفى أحمد ماهر الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لعقد فعاليات المؤتمر العلمي لمستشفي أحمد ماهر يومي الأربعاء والخميس 6 و 16 فبراير 2023.

ومن المقرر أن يضم المؤتمر محاضرين من مستشفيات الهيئة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة وخبراء أجانب.

ياتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في إطار اهتمام وزارة الصحة بالمؤتمرات العلمية وورش العمل.

قال الدكتور محمد مصطفي عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، إن فعاليات المؤتمر تضم محاضرات يلقيها أساتذة من كافة الأقسام الجراحية، مثل"الجراحة العامة-جراحة التجميل-جراحة العظام-جراحة المخ و الاعصاب-جراحة الانف والاذن-جراحة المسالك البولية-جراحة النساء والتوليد-جراحة الوجه والفكين و الأسنان"، لافتا إلي أنه من أقسام الباطنة سوف يتم القاء محاضرات عن"الباطنة العامة-الكبد والجهاز الهضمي-الكلي-الاورام-الامراض الصدرية-الاطفال-الروماتيزم والتاهيل-الباثولوجيا الإكلينيكية-العلاج الطبيعي"، من كوادر الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المؤتمر يستضيف متحدث خارجي من دولة فرنسا البروفيسور ليونيل روستينج خبير أمراض الكلي والزراعة الإكلينيكية، في إطار اهتمام الهيئة بالمؤتمرات العلمية وجلب الخبراء الأجانب لتبادل الخبرات العلمية للعاملين بالهيئة.

قال الدكتور هاني امبابي مدير عام مستشفي أحمد ماهر التعليمي ورئيس المؤتمر، إنه يوجد ندوة علمية عن التغذية العلاجية بالمستشفيات، لافتا إلي مشاركة أقسام الأورام و جراحة الأورام بثلاث جلسات من المحاضرات عن كافة أنواع الأورام وكيفية التعامل معها.

أكد مدير عام المستشفي، أن المؤتمر يناقش البعد الاقتصادي المؤثر على "الصحة"، من منظور المستشفيات العامة، كما يطرح النقاش علي القيادات المشاركة بالمؤتمر للخروج بتوصيات تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري في ظل الازمات الاقتصادية.

ومن المقرر أن تقام علي هامش المؤتمر 7 ورش عمل وتضم ورشة عمل المناظير الجراحية، ورشة عمل جراحة الأطفال، ورشة عمل الروماتيزم والتأهيل عن رسم العصب والعضلات، ورشة عن العظام عن مفصل الركبة، ورش عمل عن تقويم الأسنان، ورشة عمل عن زراعة الأسنان، ورشة عمل عن الابتسامة اللثوية.

يذكر أن مستشفي أحمد ماهر التعليمي تقدم الخدمات الطبية في كافة التخصصات الطبية، وكذا أقسام الأشعة العادية والتشخيصية وقسم المعمل لعمل كافة التحاليل الطبية.

