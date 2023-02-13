شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة يكشف تفاصيل أسعار الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل قائمة نشر أسعار فحوصات المقبلين على الزواج بالجريدة الرسمية، وأسعارها.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إنه لابد من الحصول على شهادة الفحوصات؛ لأنها شرطًا لإتمام الزواج، وهي تتم في حوالي 303 مراكز أو وحدات رعاية أساسية بمحافظات الجمهورية.

وأضاف متحدث وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، أن قيمة تحليل فيروس الالتهاب الكبدي B-C، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV بسعر 35 جنيها، وسعر تحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي 80 جنيها، وتحاليل اختبار فصائل الدم 15 جنيها.

كما جاء سعر اختبار معامل ريزوس آر إتش - 25 جنيها، وتحليل نسبة الهيموجلوبين 15 جنيها، وتحليل سكر الدم 10 جنيهات، مشيرًا إلى أن المأذون لا يستطيع إتمام عقد الزواج؛ إلا عند مطالعة نتيجة الفحوصات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن الهدف من هذه الفحوصات هو الاطمئنان من الحالة الصحية للمقبلين على الزواج؛ وليست شرطًا لتعطيل إتمام الزيجة، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية؛ بداية من اليوم.