شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: دعم الأشقاء ساعد فى نجاح التجربة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعم الأشقاء ساعد فى نجاح التجربة المصرية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي: دعم الأشقاء العرب لمصر مقدر.. والشعب المصرى تحمل المسؤولية
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المدي الزمني للتجربة المصرية، قائلا: "بتتكلم في 2011 فوضي كاملة.. 2011 و2012 و2013 الدولة قائمة وفيه فصيل عاوز يهد الدنيا.. الشعب طلب التغيير فى 2013.. وبعد كده شهدنا تفجير مدارس وكنائس ومساجد وبنية تحتية.. كان المصريين قالوا عايزين الأمان ومش عاوزين نأكل.. النهارده الإرهاب بقي تاريخ.. التحديات المتوازية دي.. تحتاج إلى واجبات.. فيه شركات شغالة فيه 5 ملايين إنسان في المشروعات القومية.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.
الحكومة تنفي شائعات تعرض مصر لموجة "تسونامي" وزلازل خلال الأيام المقبلة
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعرض مصر لموجة "تسونامي" وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة، تواصل المركز مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء.
بدأ صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمدينة المحلة الكبرى؛ لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج، وكذا تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة كل من اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
استعرض طارق رحمي، محافظ الغربية خطة تطوير المحلة الكبري والعمل على رقمنتها، موضحا أن مدينة المحلة تحتاج لمزيد من المشروعات ووحدات سكنية والارتقاء بمستوي الخدمات بالمدينة.
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 96 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023.
أمطار على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة مساء وشبورة غدا والصغرى بالقاهرة 9 درجات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
قفزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفا و500 شخص، الإثنين.
كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين المقبل 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).