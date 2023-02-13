شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك فى القمة العالمية للحكومات بدبى.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها مشاركة الرئيس السيسى بالقمة العالمية للحكومات فى دبى.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات فى دبى: مصر كادت تضيع فى 2011 وواجهنا تحديات متوازية.. الحالة كانت صعبة جدا وكلفتنا 450 مليار دولار.. تطوير قطاع الكهرباء تكلف 8.1 تريليون جنيه.. والنقل 2 تريليون نحتاج إلى تريليون دولار كل سنة.. 250 مليارا لتطوير منظومة التعليم.. والمشروعات وفرت 5 ملايين فرصة عمل

الرئيس السيسي: دعم الأشقاء وصمود المصريين ساعدا فى نجاح تجربتنا.. كل التحية والتقدير للشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد.. وطلبت من رئيس الإمارات مزيدا من الدعم لسوريا جاهزون لمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.. ومحاولات ضرب الثقة بين القيادة والمصريين جاءت بعد فشل الإرهاب

الرئيس السيسى يهنئ «خريستودوليدس» بمناسبة انتخابه رئيسا لقبرص.. الرئيس: العلاقات المصرية القبرصية تاريخية وممتدة تتأسس على التمازج الحضارى والمصالح المتبادلة

«مدبولى» خلال زيارته لقلعة الصناعة المصرية: الحكومة هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج وفق توجيهات الرئيس السيسى.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. ويشدد على سرعة الانتهاء من تطوير المصانع

مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.. «الخارجية» تطالب بالتوقف بشكل فورى عن كل الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل

الحكومة تنفى تعرض مصر لموجة «تسونامى» وزلازل خلال الأيام المقبلة

المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق القناة الوثائقية بداية الأسبوع المقبل

نحو قرى خالية من الأمية فى بنى سويف.. محو أمية 5500 مواطن داخل قرى حياة كريمة

5.6 مليون طن صادرات زراعية فى 2022.. انتعاش حركة الشحن الجوى للصادرات المصرية

الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف «ذرة وفول صويا» بـ96 مليون دولار

انتعاش حركة الشحن الجوى للصادرات المصرية.. الحجر الزراعى بمطار القاهرة: الصادرات الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن خلال 2022 ..نصدر لأكثر من 80 سوقا فى الخارج.. والإمارات وألمانيا أكثر الدول استيرادا من مصر

«الإسكان» تخصص 275 قطعة أرض بـ31 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.. الجزار: تخصيص هذا العدد الكبير من الأراضى يدل على نجاح المدن الجديدة فى جذب الاستثمارات بمختلف المجالات

طارق الملا يستعرض مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبى خطط توسع البحث عن الغاز



