شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 19 سيارة ميكروباص مخالفة ورفع 266 حالة إشغال فى حملة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع كافة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام ومواجهة الانتظار العشوائي لسيارات السرفيس ومخالفات خط السير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء ذلك بالتنسيق الأمني مع المرور وشرطة المرافق وإدارة إشغالات الحي تحت غطاء أمني من قسم شرطة الدقي، وبرئاسة اللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 سيارة ميكروباص مخالفة وسحب 17 رخصة سير من شرطة المرور، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر إشغال للطريق العام ورفع 266 حالة إشغال والتحفظ على مكبر صوت وإيداع كافة المضبوطات في مخازن الحي، استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك في شارعي يثرب والأنصار ومنطقة كوبري الخشب في شارع التحرير.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.