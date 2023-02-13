شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزون لمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.. رسائل الرئيس السيسى من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، قائلا: "كل التحية والتقدير والاحترام للأخ محمد بن زايد.. والأخ محمد بن راشد.. أشكرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. واتمني من الله يديم علي الامارات الأمان والسلام والاستقرار".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بدولة الإمارات: "هتكلم عن التجربة المصرية كحكومة ومسار.. البداية في 2011 ومش بكلم المتخصصين والمفكرين.. انا بكلم شعوب.. التجربة المصرية بقولها للناس.. والمتخصص عارفين كلام كتير من اللى بقوله.. واللى بيدير دولة عارف ايه متطلبات الدولة.. مصر موجودة علشان تحكي حكاية ومسار مصر في 11 سنة.. عام 2011 كان حاسما وكاشفا.. كادت مصر أن تضيع.. ومحدش نجي إلا مصر.. لو اتكلمت التحديات المتوازية.. يعني ايه متوازية.. مفيش تحدي قبل تحدي.. التحديات كلها على خط واحد.. مفيش أولويات لده انى اخد ده واسيب ده.. مش ينفع تتساب.. لازم اجبه كل التحديات".

وتابع الرئيس السيسي: التحدي الأول للدولة المصرية بعد عام 2011 كان حالة التشرذم والتفكك وفقد الأمل والياس لكل المصريين.. ودي مش وليدة 2011.. دهمنهج اتعمل على مصر بفكر معين علشان ان الدولة لما تقع هتبقي في أيديهم.. الدولة لما بتقع مش ترجع تاني.. بقول للمنطقة العربية.. الدولة اللى تقع صعب رجوعها.. ومصر رجعت ليه؟!.. ده إرادة ربنا.. دي كانت حالة تشرذم ويأس عند المصريين.. الحالة دي حالها ايه.. وتحديات أخري".

فيما يلى رسائل الرئيس السيسى خلال القمة العالمية للحكومات بدبى..