شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب استعراضه للموقف التنفيذي لخطة التطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، خلال زيارته لمحافظة الغربية اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال جولة ميدانية شملت عددا من المصانع الجديدة الجاري إقامتها، والأخرى الجاري رفع كفاءتها وتطويرها، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بدأها بـ "مصنع غزل 2"، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة عمليات الإنتاج به، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات سيادته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية فى قطاع الغزل والنسيج.



رئيس الوزراء

• تسوية مديونيات شركة الغزل والنسيج بالمحلة بتكلفة 21 مليار جنيه

• الدولة قررت الدخول بقوة فى قطاع الغزل والنسيج وأخذت الجزء الأصعب فى مشروع التطوير

• تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يحتاج 30 مليار جنيه

• الحكومة هدفها النهوض بهذه الصناعة وفق توجيهات الرئيس السيسي

• توجيهات رئاسية للتعاون الكامل مع القطاع الخاص فى تطوير الغزل والنسيج

• أهالى المحلة طول عمرهم في صناعة الغزل والنسيج ولازم القطاع الخاص يكون معانا في هذه المرحلة