شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر بتخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، فتح أبواب معرض "أهلا رمضان" أمام المواطنين؛ لتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.

وأشار أن المعرض يقام على مساحة 1000 متر، ويطل على طريق جمال عبد الناصر بتقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11، وتشارك فيه شركات ومصانع السلع الاستراتيجية لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأعلن الجهاز قائمة أسعار السلع داخل المعرض على النحو الآتي:

-سكر معبأ بمبلغ 14.5 جنيه للكيلو

-أرز معبأ عريض الحبة بمبلغ 14.5 جنيه للكيلو

-دقيق ورقي بمبلغ 17 جنيها للكيلو

-مكرونة (400 كجم) بمبلغ 10 جنيهات

-عدس أصفر معبأ (500 جم) بمبلغ 21 جنيها

-فول مدمس معبأ (500 جم) بمبلغ 12 جنيها

-فاصوليا معبأ (500 جم) بمبلغ 19 جنيها

-لوبيا معبأ (500 جم) بمبلغ 19 جنيها

-زيت خليط (800 مللي) بمبلغ 35 جنيها

-زيت خليط (700 مللي) بمبلغ 41 جنيها

-زيت خليط (1 لتر) بمبلغ 56 جنيها

-زيت عباد (800 مللي) بمبلغ 60 جنيها

-زيت ذرة (2.200مللي) بمبلغ 187 جنيها

-صلصة (300 جم) بمبلغ 7.25 جنيه

-ملح (300 جم) بمبلغ 1 جنيه

-حلاوة (125 جم) بمبلغ 14 جنيها

-حلاوة (250 جم) بمبلغ 28 جنيها

-طحينة (235 جم) بمبلغ 26.5 جنيه

-خل (900 مللي) بمبلغ 5 جنيهات

-جبنة (500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه

-جبنة (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه

-مربى (300 جم) بمبلغ 14 جنيها

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، حيث تطرح الوزارة كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان".