شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "والله والله والله.. دعم الأشقاء ساعد في نجاح التجربة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعم الأشقاء ساعد فى نجاح التجربة المصرية، قائلا: "والله والله والله.. قولت الكلام ده فى مصر.. وبقوله للشعب الإماراتي.. النقطة المضيئة هو الدعم.. دعم الأشقاء.. اللى أنا قولته ده مكنشى يحصل وينجح.. تانى يوم أو تالت يوم بعد بيان 3 يوليو.. فقالوا.. الشيخ محمد بن زايد جاى يزور مصر.. اول مرة هشوفوا.. فجاءه.. يعنى كان ساعتها الناس بتقف.. وبفكر الناس فى مصر وبفكر نفسى والناس اللى هنا.. كانت الناس بتقف طوابير على محطات الوقود.. مفيش بنزين وسولار.. مفيش.. انا مش بتكسف أقول كده.. احنا بنتعلم نخلى بالنا من بلادنا.. والكلام ده كنت بقوله.. الأمن والسلام والاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العالمية للحكومات: "جاءه الشيخ محمد بن زايد ومعاه وفد من دولة الإمارات.. وعارف ايه المطلوب.. والله العظيم ما قولتله.. هو عارف ايه المطلوب.. بصيت السفن بتتحول من البحر المتوسط والبحر الأحمر فيها.. فيها البوتاجاز والسولار والبنزين.. بفكر المصريين بفكر نفسى وافكر اللى عاوز يتفكر.. ده كانت اول نقطة مضيئة.. وعلشان أكون منصف وأمين.. نظم الدعم اللى هيتقدم لمصر.. ولولا.. وده مش عيب.. ده حال مصر.. وحال دول كتير دلوقتى فى المنطقة بتمر كده".



الرئيس السيسي و بن زايد فى القمة العالمية للحكومات



تكريم الهند للرئيس السيسي



الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات



جانب من مشاركة الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات



الرئيس السيسي خلال مشاركته فى القمة العالمية للحكومات



الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات