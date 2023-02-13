شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لتعرض مصر لموجة "تسونامى" وزلازل خلال الأيام المقبلة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعرض مصر لموجة "تسونامي" وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة، تواصل المركز مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء.



خليك واعى

الشائعة:

تعرض مصر لموجة "تسونامى" وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التى تتعرض لها بعض الدول المجاورة

الحقيقة:

نفى المعهد القومى للبحوث الفلكية تلك الأنباء.

شدد المركز على أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لنشاط أى زلازل أو هزات أرضية قد تحدث من خلال "الشبكة القومية لرصد الزلازل".

أشار إلى أنه تم على الفور تحليل البيانات الأولية للزلازل التى تعرضت لها بعض الدول المجاورة.

أضاف أنه لم يتم رصد أية مؤشرات أو توقعات تنذر بتعرض مصر سواء لزلازل مدمرة أو موجات تسونامى خطيرة خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى أن موجات تسونامى تحدث نتيجة زلازل فى المحيطات والبحار.

ناشد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة التى تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين.