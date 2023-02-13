معرض ديارنا للحرف اليدوية بالأقصر يختتم فعالياته وسط إقبال على المعروضات.. صور

القاهرة - سامية سيد - اختتم معرض" ديارنا "للحرف اليدوية والتراثية، ومعرض الأثاث الذى أقيم للمرة الأولى بمحافظة الأقصر بمشاركة الاتحاد التعاونى الإنتاجى والجمعيات التعاونية للأثاث بدمياط، والذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى - فعالياته محققا مبيعات تجاوزت الـ6 ملايين جنيه، وسط إقبال كبير من الجمهور والسائحين الذين أشادوا بالمعروضات، وما تحمله من عبق التراث الأصيل.

وأقيم المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بساحة سيدى أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر، وشهد تنوعا كبيرا بمعروضاته من عرض منتجات السجاد والكليم والإكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والإكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث والتى تعرض حجرات النوم والصالون والانتريهات بأسعار اقتصادية.