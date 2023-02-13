شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بعربات ثالثة تهوية على خط القاهرة دمياط والعكس والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الهيئة أن ذلك يأتى فى ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة، مؤكدة إن الهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.
وشغلت السكك الحديدية، عربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة / المنصورة والاسكندرية / المنصورة، وذلك فى إطار التطوير المستمر الذى تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكة الحديد للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.
كما شغلت الهيئة، عربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة /بورسعيد، والاسكندرية /بورسعيد، و ذلك مع بداية العام الجديد وفي ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.
وبدأت السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة) بين محطتي المنيا / سوهاج والعكس، وذلك فى إطار حرص وزارة النقل المتمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.