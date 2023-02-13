أخبار مصر

الرئيس السيسى: مصر تحتاج إلى 250 مليار دولار لتطوير منظومة التعليم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تحتاج إلى 250 مليار دولار لتطوير منظومة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعليم كان تحديا واجه الدولة بعد عام 2011، قائلا: "التعليم من التحديات اللى كانت موجودة.. جودة التعليم على سبيل المثال.. التعليم الأساسي عندي 25 مليون تلميذ.. 4 ملايين طالب جامعي.. 700 ألف خريج كل عام.. تحدي نمو سكاني.. كنا قبل 10 سنوات 80 مليون بعد 10 سنوات تقريبا 105 ملايين.. يعنى 25 مليون زيادة في 10 سنوات.. العدد ده الحكاية اللى بأحكيها معناه مسار حكومة كافحت على قد ما قدرت علشان تحل المسألة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في الإمارات: "جودة التعليم.. مصر تحتاج إلى  250 مليار دولار لتطوير منظومة التعليم.. كل طالب بيتعلم محتاج 10 آلاف دولار.. والرقم ده مش عندي.. وفيه التزامات تجاه المواطن وأطفالي وأحفادي.. جودة التعليم تحدي.. جودة الصحة العامة تحدي".

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا