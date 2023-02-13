شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تطوير قطاع النقل تكلف 2 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير قطاع النقل تكلف 2 تريليون جنيه، متابعا: "ده معانا أن فيه قطاع والقطاع مؤهل يشتغل يخدم 105 ملايين ومستثمرين؟!.. الكلام ده ينطبق على تحديات أخري كثيرة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بالإمارات: "اللى بقول عليه قطاعات نشتغل عليها ونتحرك فيها في سياق ونسوق واحد.. كان لابد أني اتعامل.. كل دولة المفروض المسئولين أدري بثقافة وممارسات شعبها.. ويضع الحلول التي تتناسب مع الطبيعة.. اللى ينفع عندي ممكن ما ينفعش عندي.. كل بلد لها خصوصيتها".