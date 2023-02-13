شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر عانت من التفكك وفقدان الأمل بعد 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التحدي الأول للدولة المصرية بعد عام 2011 كان حالة التشرذم والتفكك وفقد الأمل واليأس لكل المصريين.. ودي مش وليدة 2011.. ده منهج اتعمل على مصر بفكر معين علشان أن الدولة لما تقع هتبقي في أيديهم.. الدولة لما بتقع مش ترجع تاني".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بالإمارات: "بقول للمنطقة العربية.. الدولة اللى تقع صعب رجوعها.. ومصر رجعت ليه؟!.. ده إرادة ربنا.. دي كانت حالة تشرذم ويأس عند المصريين.. الحالة دي حالها إيه.. وتحديات أخري".