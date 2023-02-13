شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الإمارات تسلط الضوء على مشاركة الرئيس السيسى فى قمة الحكومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحف الإمارات مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على رأس وفد رفيع المستوى، فى القمة العالمية للحكومات التى انطلقت اليوم الاثنين، فى مدينة دبى بدولة الإمارات.



الاتحاد

وتناولت صحيفة الاتحاد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام القمة، والتى أكد خلالها أن العلاقات المميزة بين مصر والإمارات تمثل أساساً مهماً للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة، وأن تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة المنطقة، معرباً عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تساهم في توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلاً ملهماً لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية. وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي .

ولفتت الصحيفة الإماراتية، إلى الحرص المصري على المشاركة بها من خلال وفد رفيع المستوى برئاسته يعكس عمق العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي تمثل أساساً مهماً للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة.



الإمارات اليوم

فيما سلطت "الإمارات اليوم" الضوء على حفاوة استقبال الرئيس السيسى فى الإمارات، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى الحديث المتبادل بين الزعيمين في قصر الشاطئ، حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

وألمحت الصحيفة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم في بداية اللقاء التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



البيان

وفى السياق نفسه، كتبت صحيفة البيان عن زيارة الرئيس السيسى المهمة كضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات، والتى تعد أكبر مشاركة لمصر خلال الأعوام العشرة الماضية منذ انطلاق القمة فى دورتها الأولى عام 2013 .