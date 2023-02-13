شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ2.5 مليون سيدة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم عقد 520 ندوة على هامش أنشطة المبادرة، حول مخاطر الحمل المتكرر والمتقارب والمبكر والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة، والرد على الاستفسارات والتساؤلات حول مفهوم ومردود وسائل تنظيم الأسرة الحديثة وطرق الاستخدام، بجانب مناقشة مشاكل الأمية، ومخاطر الزواج المبكر والتسرب من التعليم، وتمكين المرأة.
من جانبه، أشار حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى البدء في إطلاق المبادرة في الإدارات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة، طبقا لمؤشرات المجلس القومي للسكان، وباستهداف القرى الأكثر احتياجاً والتابعة لمبادرة حياة كريمة، والمناطق الجديدة الجاذبة للعمالة والمجتمعات العمرانية الجديدة بجانب المناطق الصناعية.
وأضاف «عباس» أنه تم تنفيذ أسابيع (أسرتنا مثالية) لتغطية المحافظات، بالتزامن مع الحملات وقوافل الصحة الإنجابية التخصصية من خلال ندوات مصغرة بالقرى، تستهدف الرجال تحت شعار (كلام رجالة)، والسيدات (ربات المنزل) تحت شعار (همسة لصحتك)، ولقاء للحماوات تحت شعار (حماتي حياتي)، ولقاءات للسيدات العاملات في سن الانجاب (نظمتي !!)، ولقاءات للشباب تحت شعار (أسرتنا مثالية)، مشيراً أنه يتم تنفيذ الأنشطة التوعوية بالجمعيات الأهلية ودوار العمدة، وللمجندين في المعسكرات، وفي المصالح الحكومية والمصانع والشركات والمدارس الثانوية (بنين – بنات) ومراكز الشباب والنوادي الرياضية والمعاهد والجامعات.