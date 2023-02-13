شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ننفذ 24 مدينة جديدة ذكية والعاصمة الإدارية تشمل ميكنة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إن العاصمة الإدارية الجديدة ضمن جهود الدولة لزيادة الرقعة العمرانية وهى ضمن 24 مدينة ذكية يتم تنفيذها.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، أن هناك 800 ألف شاب يتزوج سنويًا بما يتطلب أكثر من 600 ألف وحدة سكنية سنويًا، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، يتم بها تنفيذ الميكنة للخدمات الحكومية وآليات الحكومة الذكية.

جدير بالذكر أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.