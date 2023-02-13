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شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الحكومات فى دبى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إن مصر تجاوزت فترة صعبة من 2011 إلى 2013، حيث تراجع الاحتياطى الأجنبى، ولولا جهود الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لما تجاوزت مصر تحديات تلك المرحلة.
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