رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الحكومات فى دبى (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إن مصر تجاوزت فترة صعبة من 2011 إلى 2013، حيث تراجع الاحتياطى الأجنبى، ولولا جهود الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لما تجاوزت مصر تحديات تلك المرحلة.