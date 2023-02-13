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رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الحكومات فى دبى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إن مصر تجاوزت فترة صعبة من 2011 إلى 2013، حيث تراجع الاحتياطى الأجنبى، ولولا جهود الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لما تجاوزت مصر تحديات تلك المرحلة.

 

 

 

 

1.8 تريليون جنيه ضختها مصر لدعم وتطوير قطاع الكهرباء

 

حالة الفوضى التى كانت فى 2011 كلفت مصر نحو 450 مليار دولار

 

تطوير التعليم يحتاج إلى 250 مليار دولار.. ونتعامل مع التحديات بالأفكار والمبادرات

 

العلم والصبر والتضحية هى أسس النجاح ومعالجة التحديات

 

القطاع الخاص شريك فى تنفيذ مشروعات الدولة بعدة قطاعات

 

دعم الأشقاء العرب لمصر مقدر.. والشعب المصرى تحمل المسؤولية

 

ننفذ 24 مدينة جديدة ذكية والعاصمة الإدارية تشمل ميكنة الخدمات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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