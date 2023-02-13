شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى شائعات تعرض مصر لـ"تسونامي" وزلازل الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تعرض مصر لموجة "تسونامي" وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إن مصر تجاوزت فترة صعبة من 2011 إلى 2013، حيث تراجع الاحتياطى الأجنبى، ولولا جهود الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لما تجاوزت مصر تحديات تلك المرحلة.

الرئيس السيسي: دعم الأشقاء العرب لمصر مقدر.. والشعب المصرى تحمل المسؤولية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد. سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الفائزين الجوائز العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات فى دبى. الحكومة تنفي شائعات تعرض مصر لموجة "تسونامي" وزلازل خلال الأيام المقبلة كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعرض مصر لموجة "تسونامي" وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة، تواصل المركز مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء. بدأ صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمدينة المحلة الكبرى؛ لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج، وكذا تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة كل من اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام. استعرض طارق رحمي، محافظ الغربية خطة تطوير المحلة الكبري والعمل على رقمنتها، موضحا أن مدينة المحلة تحتاج لمزيد من المشروعات ووحدات سكنية والارتقاء بمستوي الخدمات بالمدينة. أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 2 مليون و865 ألفا و888 منتفعة من خلال 5 حملات، و104 قوافل تم إطلاقها خلال عام 2022، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لرفع مستوى المعرفة والمعلومات، والوصول إلى أفضل الخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، أن الدولة تنفق 54 مليار جنيه لدعم الخبز، فى حين أن دعم السلع يقدر بقيمة 64 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 121 مليار جنيه لدعم السلع والخبز، متابعا أن مصر الدولة الأولى فى العالم من حيث استيراد القمح وتحتل المرتبة 15 فى إنتاج الاقماح على مستوى العالم. التموين: 121 مليار جنيه إجمالى دعم السلع والخبز وإنشاء 7 مستودعات لتأمين المخزون الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ2.5 مليون سيدة محافظ الغربية: نعمل على تطوير مدينة المحلة ورقمنتها مدبولى: الحكومة هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج وفق توجيهات الرئيس السيسي الحكومة تنفي شائعات تعرض مصر لموجة "تسونامي" وزلازل خلال الأيام المقبلة الرئيس السيسي يسلم الفائزين الجوائز العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية

الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية المستدامة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 96 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023.

وزير الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ96 مليون دولار