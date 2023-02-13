شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: القطاع الخاص شريك فى تنفيذ مشروعات الدولة بعدة قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إنه يتم التعامل مع التحديات المختلفة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك فى المشروعات التى تنفذها الدولة فى قطاعات عدة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، أن استهداف التحديات بالمبادرات هو ما ساهم فى تحقيق نقلة فى قطاع الصحة والقضاء على فيروس سى.

جدير بالذكر أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.