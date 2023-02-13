شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:
- الإثنين 13 فبراير:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- الثلاثاء 14 فبراير:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- الأربعاء 15 فبراير:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- الجمعة 17 فبراير والسبت 18 فبراير:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.