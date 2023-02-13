شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ضخ 1.8 تريليون جنيه لقطاع الكهرباء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إنه تم انفاق 1.8 تريليون جنيه فى قطاع الكهرباء فى مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما كان أولوية لحل تحدى الطاقة فى مصر.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، أن حالة الفوضى التى كانت فى 2011 كلفت مصر نحو 450 مليار دولار، مؤكدًا أن كل دولة مطالبة بوضع الحلول التى تتناسب مع الشعب وطبيعة الظروف التى تمر بها.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.

جدير بالذكر أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.