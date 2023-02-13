شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن تطوير 54 شارعا حيويا بحى الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والمتفرعات والمحاور الحيوية؛ لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتركيب بالإنترلوك لـ54 شارعا حيويا وجانبيا، بالإضافة إلى بعض المتفرعات بمناطق وراق العرب ووراق الحضر وجزيرة محمد بحي الوراق استكمالا لجهود رفع كفاءة البنية التحتية واستجابة لمطالب المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها بالطبقة السطحية الاسفلتية وتطويرها تصل إلى 14 شارع بحي الوراق، شملت شوارع الأسكان والمهندس ومصباح عامر ومخزن الأنابيب وعمر بن الخطاب 2 ومحمد عبد الحميد وعبد الرازق رحيم وشارع النزهة وشارع عبد السميح رحيم وشارع النهضة والمسابك ومعهد الأبحاث القبلي وأحمد منصور وأحمد زكريا وعفيفي من الأبحاث.

وأكد أنه تم الانتهاء من تطوير 31 شارع جانبي ومتفرعات ببلاط الانترلوك وهم شوارع النادي ومحمد عثمان من ترعة السواحل وعثمان أحمد القليوبي وراضي عبد الراضي ومحمد أدم وسامي شلبي ونور الدين ومتفرعاته والسوق وكامل عامر وتامر سلامة ومحمود عبد الرازق وعبد العزيز عامر وفاروق دبوس وعبد القادر الخولي ومدبولي زهران وعلي حنفي وعلي ابن أبي طالب وأبو سعيد وشارع الفرن من عبد القادر وجمال عبدالله وعبد المنجي عيد وسلامة شلبي وعبد الحميد حموده والسلام وحمدي عامر وجامع المنيسي والإمام الحسيني وحاره السلام والزبادية والعشادين و البكايرة.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف بالطبقه الاسفلتية او بالانترلوك حسب المسطحات الخاصه بالشوارع وانشاء ارصفه للمشاه ودعم الشوارع بأعمدة أنارة وبالوعات صرف امطار بالاضافه الي شجيرات وزراعات وفقا للمساحات المتاحة.

وأعلن اللواء أحمد راشد، بدء أعمال تطوير عدد "9" شوارع أخرى وهى داير الناحية وعبد اللطيف ندا وابراهيم الدسوقي وعبد العزيز أحمد ومتفرعات شارع النادي وزين العابدين وإبراهيم المهندس وعبد الوهاب القليوبي والكابلات من الأبحاث.

وأكد المحافظ، على إدراج العديد من الشوارع الاخري خلال المرحلة المقبلة للتطوير لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.