الصحة تكشف جهود خدمة 552 ألف مواطن ضمن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة فى إنفوجراف على صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن جهودها فى برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، حيث تم تقديم خدمات البرنامج فى 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعة بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ552 ألف مواطن فوق سن الـ65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وذلك منذ انطلاق البرنامج فى الأول من شهر أكتوبر الماضي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوي.

وأضاف «عبدالرازق» أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين، ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائى للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.



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وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعى بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات فى أوقات محددة والمحتوى الغذائى المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأكد «عبدالرازق» أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسى مع 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات فى حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن 15335.