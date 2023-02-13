شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه بكورنيش القاهرة.. نائب المحافظ يتابع أعمال الإصلاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة ميدان عبد المنعم رياض بكورنيش القاهرة، منذ قليل، كسر ماسورة مياه بالقرب من موقف السيرفيس، حيث تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي صباح اليوم أعمال إصلاح ماسورة مياه بمنطقة عبد المنعم رياض بحي غرب.

ودفعت شركة مياه الشرب بالقاهرة بفرق الطوارئ ومعدات الحفر والإصلاح، كما تم قطع الخدمة عن عدة مناطق، واكدت شركة المياه أنه من الممكن طلب سيارات مياه صالحة للشرب من خلال الخط الساخن.

وفى السياق اكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان الاجهزة التنفيذية بالعاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الفصل الدراسي الثاني مشددا على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية واحياء العاصمة لانتظام العمل والعملية التعليمية بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها 5660 مدرسة تستوعب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس ، كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة والفصول.

كما شدد على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور.