شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية للتعاون الكامل مع القطاع الخاص فى المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ترحب بالقطاع الخاص للعمل في مختلف المجالات، متابعا: "استمرارنا في التحديات ومنظومة العمل المتوارثة والموجودة لن نحقق أي تقدم أو تطوير.. احنا بنحط حجم هائل من الاستثمارات في التطوير.. وادعو القطاع الخاص لشراكة حقيقية.. زي ما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أنه هناك استعداد للتعاون مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتسويق وحتى لو عاوز يدخل شريك أساسي من خلال تمويل.. اهلا وسهلا".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في الغربية: "الدولة تختار بطريقة محترفة القطاعات التي تحتاج إلى التأهيل والتطوير ثم العمل مع القطاع الخاص في شراكة لضمان استمرار العمل ومنع تكرار الأخطاء السابقة والاستفادة منها.. والدولة حريصة على دعم القطاع الصناعي.. والمشروعات الصناعية الكبرى تحتاج إلى سنوات حتى تظهر النتائج على الأرض

وتابع رئيس الوزراء: "إنتاجية 5 و6 أضعاف اللى كان موجود لتلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك الصادرات.. هذه المشروع ضخم والدولة تدعم قطاع الصناعة.. وتدعم الشركات التابعة لها.. لا نتأخر في توفير عشرات المليارات من التمويل لإعادة إحياء هذه الشركات".