شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية يستضيف المؤتمر الإقليمي السادس لعلوم الفلك والفضاء بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية فعاليات الموتمر الإقليمى السادس لعلوم الفلك والفضاء بالشرق الأوسط وإفريقيا (MEARIM-VI)، بمقر المعهد بحلوان، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الخميس 16 فبراير، ويُشرف على المؤتمر الاتحاد الدولى للفلك، حيث تأتى هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان "الأنشطة الفلكية الحديثة: الكون القريب والبعيد". ويهدف المؤتمر إلى المساهمة فى نشر المعرفة فى علوم الفلك والفضاء بين مختلف طبقات المجتمع فى دول أفريقيا والشرق الأوسط والعمل على زيادة النشر العلمى بهذه الدول، وكذلك تبادل الخبرات بين مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال الفلك و الفضاء من المدعوين بمختلف دول العالم المشاركة بواسطة الإتحاد الدولى للفلك، وايضا مناقشة المشروعات المستقبلية وبصفة خاصة مشروع المنظار الفلكى المصرى الكبير، وكذلك تعزيز الروابط بين مصر والدول الإفريقية والدول الشرق أوسطية عبر البوابة العلمية.

ويناقش المؤتمر على مدار الأربعة أيام عددًا من الموضوعات المتعلقة بعلوم الفلك والفضاء لاستكشاف الكون القريب والبعيد، منها: المجرات الخارجية، علم الفلك النجمي، الفيزياء الشمسية والطقس الفضائي، علم الكونيات وفيزياء الطاقات العالية، واختيار المواقع لإنشاء المنظار الفلكى المصرى الكبير، وكذلك التعليم ونشر الثقافة والتوعية الفلكية.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد ورئيس المؤتمر أن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغ 90 بحثاً من مصر وأكثر من 20 دولة من الدول العربية والأفريقية والأجنبية المشاركة بالمؤتمر، هذا بالاضافة إلى استضافة عدد 10 من كبار علماء الفلك والفضاء كمتحدثين بالمؤتمر، علمًا بأن الأبجاث مصنفة إلى 63 بحثًا إلقاء وعدد 27 بحث بوستر.