شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تشارك فى برنامج التدريب الأساسى لاستشارى التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة القوى العاملة فى افتتاح ورشة عمل حول "التدريب الأساسى لاستشارى التشغيل" الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن أنشطة مشروع "تشغيل الشباب فى مصر" والذى استهدف عدد 40 موظفا من العاملين بمكاتب العمل بمحافظتى القليوبية والمنوفية.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى لها اليوم الإثنين، إن البرنامج التدريبى يهدف إلى رفع كفاءة مكاتب العمل المتواجدة فى تلك المحافظات، وتزويد العاملين بمكاتب العمل بمهارات الإرشاد والتوجيه المهني، مما يعود بالنفع على شباب تلك المحافظات فى قدرتهم على ايجاد فرص العمل اللائقة، وتم افتتاح الورشة بكلمة رشا عبد الباسط مدير عام إدارة التعاون الدولى بالوزارة، تلاها كلمة سارة صبرى مديرة البرامج بمنظمة العمل الدولية واختتم الافتتاح بكلمة رشا بدران المدير التنفيذى للمبادرة القومية للتوظيف المسئولة عن التدريب، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

جدير بالذكر أنه تم اختيار تلك المحافظات لكونها أكثر المحافظات المصرية تعرضا للهجرة غير الشرعية، ومن المقرر اختيار أفضل العناصر من البرنامج للحصول على برنامج تدريبى آخر متقدم تحت عنوان شهادة مسئولى التوظيف المقدم لمسئولى مكاتب العمل الألمانية والمعتمد من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية وجامعة دراسات العمل التطبيقية فى مدينة مأنهايم.