شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل القوى العاملة فى 13 محافظة.. اعرف طريقة التقديم قبل انتهاء المدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 2975 وظيفة خالية بـ 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة كشفت عنها نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

وأوضحت "الوزارة"، أن فرص العمل الجديدة في تخصصات مختلفة ومتوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد، وذلك برواتب تبدأ من 2700 جنيه.

وأشارت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.