شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تشغيل 2637 شابا فى المنوفية خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديريات القوى العاملة بمحافظات المنوفية، وكفر الشيخ، والمنيا، بشأن ما قدمته من خدمات للمواطنين خلال شهر يناير الماضي، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات في جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وجاء في بيان صحفى للوزارة، اليوم الإثنين، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 24 ألف جنيها لـ7 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 361 منشأة وتحرير 24 محضراً للمنشآت المخالفة، و885 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى، أسفر عن تحرير 138 محضراً، بالإضافة إلى تشغيل 2637 شاب من أبناء المحافظة منهم 32 شاب من ذوى الهمم والقدرات، واستخراج 2224 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لها.

أما عن التقرير الثانى، نوه فيه حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 386 فرصة عمل للشباب منها 15 لذوى الهمم، والتفتيش على 593 منشاة بنظام الدورى والحملات، يعمل بها 6657 عاملاً، وأسفر عن تحرير 33 محضر، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 334 منشأة، أسفر عن تحرير 25 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن صرف 47 ألف جنيه لـ15 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، فضلاً عن عقد 4 دورات تدريبية استفاد منها 49 متدرب ومتدربة، واستخراج 770 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

والتقرير الثالث قال فيه محمد صلاح محمد مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، إنه تم تشغيل 577 شاب، واستخراج 396 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، والتفتيش على 1048 منشأة عمالياً يعمل بها 3080 عاملاً، وأسفر عن تحرير 78 محضراً، وبحث 35 شكوى عمالية، والتفتيش على 504 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وأسفر عن تحرير 144 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 24 ندوة توعية في نفس المجال، فضلاً عن صرف 433 ألف جنيه لـ 5546 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً.