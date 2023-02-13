شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية مجانية لذوى الهمم على مهنة التفصيل فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بدء دورة تدريبية مجانية لذوى الهمم والقدرات من خريجى الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وذلك على مهنة التفصيل والخياطة بمركز تدريب مهنى محرم بك، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة على توفير برامج تدريبية لذوى الهمم والقدرات يتطلبها سوق العمل بالمحافظات داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة، وتوفير فرص عمل لهم بعد انتهاء التدريب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي الهمم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل لدمجهم داخل المجتمع.

وأوضح محمد كمال وكيل مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره للوزارة، أنه تم البدء في تنفيذ دورة تدريبية لذوى الهمم بمركز التدريب التابع للمديرية، ويشترط التفرغ لعملية التدريب، للحاصلين على مؤهل وبدون مؤهل، وتبدأ الدورات من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً عدا يومى الجمعة والسبت، وذلك بهدف تأهيلهم لسوق العمل ثم توفير فرص عمل تساهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغب فى التدريب على تلك المهن التقدم إلى مركز التدريب المهنى والتسجيل فى تلك الدورات، أو من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة وتقديم الاوراق المطلوبة ،صورة بطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى إن وجد وعدد 2 صورة شخصية ، كما يمكن التقديم للحصول على فرص التدريب من خلال الرابط التالى: