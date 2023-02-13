شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى يطالب بإعادة النظر فى نظام دعم الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، لإن بعض الدول تعانى من العديد من الأزمات، كتغير المناخ و الصراع الروسي الأوكراني، مؤكدا أن تلك الأزمات أدت إلى حدوث أزمة في الغذاء وارتفاع أسعارها، مضيفا ان الدراسات التي جرت حول توفير مصادر الغذاء يتم العمل بها لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغذاء، وكذلك توظيف التكنولوجيا بشأن زيادة مصادر الغذاء، ويجب علينا أن نعمل على تطوير الزراعة في مصر وإضافة محاصيل جديدة.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، على أهمية تحديث قطاع الزراعة فى مصر، وإدخال العديد من الأصناف المختلفة لزيادة معدل الإنتاج فى القمح، موضحا أنه لابد وأن تشارك وزارة التموين، وأن نناقش أيضا عمليات تخزين القمح ولابد من إعادة النظر فى نظام دعم الخبز وأيضا وزارة الصحة والتعليم العالى تسعى إلى إدخال أجيال وقيادات شابة فى قطاع الغذاء والزراعة، ويجب الإنتباه إلى هذا الأمر وتوليه اهتماما.

وأضاف الدكتور محمود صقر فى كلمه له بورشة العمل المنعقدة الآن، تحت عنوان اليوم القومى للقمح والمنعقدة الآن على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار فى نسخته السابعة بحضور وزير التعليم العالى ، أن يجب على وزارة الصحة أن تهتم بإطلاق توعية هامة بشأن ثقافة الغذاء والتغذية ورفع وعى المجتمعات المحلية بأهمية مراعاة الصحة وتوفير الغذاء الصحى وإمكانية استبدال القمح بسلع أخرى وهذا الأمر معقد ولكن يجب أن نناقش هذه التحديات من منظور علمى وشفاف ونستمع وجهات نظر الخبراء الدوليين .

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى ، يجب أن نأخذ فى اعتبارنا أنماط الاستهلاك والاستيراد ويجب إيجاد حلول ابتكارية فى هذا المجال واثق أن الزملاء الدوليين واجهوا تحديات مشابه فى دول العالم وربنا لدينا خريطة طريق نستطيع أن نرسمها معا فى هذا المسار .