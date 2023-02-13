"الرأى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى جهوده لتخفيف أزمة الغاز على أوروبا

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة (الرأي) الكويتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن الجهد الذي تقوم به مصر مع شركات البحث والتنقيب، سيصبح العنصر الحاسم في قيام منتدى الغاز لشرق المتوسط، لتخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة.

وذكرت الصحيفة الكويتية، تحت عنوان "السيسي: اكتشافات منتدى غاز شرق المتوسط، خففت من أزمة الطاقة في أوروبا"، أن الرئيس السيسي قال - خلال فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (ايجبس 2023) أمس -"كلما ظهرت اكتشافات غاز، سواء في مصر أو لبنان أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، ووصوله إلى أوروبا، سيقلل من حجم الطلب والضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسي، أن الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الغاز تأثرت كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية؛ ما أثر على حجم الضخ للاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية للبترول والغاز، وبالتالي حجم المعروض لم يكن بالمستوى المطلوب، وخلال فترة جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، أصبحت هناك زيادة في الأسعار؛ ما يعني ضرورة عدم التأثر كثيرا بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب خلال السنوات المقبلة".