شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن بدء تنظيم مجموعات الدعم للطلاب.. وتؤكد: يقدمها أكفأ المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس عن بدء تقديم مجموعات الدعم المدرسى فى جميع المواد الدراسية، مشددة إلى أنه سيقوم بتقديم الشرح بمجموعات الدعم مجموعة من أكفأ المعلمين بالمدارس، فيما حددت بعض المدارس قيمة الاشتراك 50 جنيها فقط للصفين الأول و الثانى الثانوى على من يرغب الاشتراك يقوم بتسجيل اسمه داخل المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه صدر القرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم المدرسي والتي تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك مقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، مؤكدة أن هناك مجموعة من الضوابط لتنظيم مجموعات الدعم وهي: مجموعات الدعم اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين: (الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتُراعي أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، ويُحدد مدير عام الإدارة التعليمية المختص - بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية" لغات" لجميع المراحل.

وقالت الوزارة: "يخصص 80% من عائد مجموعات الدعم لصالح المعلم بعد خصم الضريبة، أما بالنسبة لمقابل الاشتراك بالمجوعات فتبلغ قيمة الحد الأدنى 20 جنيهًا، والحد الأقصى 80 جنيهًا لصفوف الشهادات المحلية/ العامة بالمدارس الرسمية، والحد الأدنى 20 جنيهًا والأقصى 50 جنيهًا لصفوف النقل، أما بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة "لغات" والخاصة والمعاهد القومية فيبلغ الحد الأدنى 30 جنيهًا، والحد الأقصى 100 جنيهًا لصفوف الشهادات المحلية/ العامة، وحد أدنى 30 جنيهًا، وحد أقصى 60 جنيهًا لصفوف النقل، على ألا يقل زمن الحصة عن ساعة ونصف، مشيرًا إلى أنه سيتم خفض نسبة 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.