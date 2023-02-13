رئيس الرقابة الصحية: فتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك مع الشعوب العربية الشقيقة

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القاهرة - سامية سيد - التقى مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد طه بوفد وزارة الصحة الأردنية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم القطاع الطبي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار زيارة الوفد الموسعة لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأعرب الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، في مستهل اللقاء، عن ترحيبه بالوفد الأردني حيث أشار إلى أهمية مثل هذه الزيارات في توطيد التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في فتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك مع الشعوب العربية الشقيقة، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والأردن قيادةً وشعباً، والتي انعكست مؤخرا في دعم القطاع الطبي خاصة في مجال الصحة العامة والتصدي للأمراض المزمنة وأكد استعداد فريق العمل بالهيئة للتعاون مع الجانب الأردني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التحول الرقمي Digital transformation يعتبر أهم ملف يميز التغير الحقيقي في شكل ومضمون مكونات الخدمة الصحية في مصر ولذا يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي مما دفع بخطوات ميكنة كافة العمليات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يسهم في تكامل وشمول الخدمات المقدمة للمنتفعين في أي وقت وأي مكان على مستوى الجمهورية وهي الفلسفة الرئيسية لمشروع التأمين الصحي الشامل، ولفت إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كإحدى هيئات تطبيق المنظومة ، في نقل مستوى الخدمة الصحية إلى مستويات عالمية تليق بمكانة مصر انطلاقا من دورها في توكيد الثقة في مخرجات القطاع الصحي المصري.

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى دور قياس مؤشرات الأداء في جعل البيانات أدق وأكثر تحديدا، وبالتالي أكثر جودة وكفاءة بما ينعكس على تطوير المنظومة الصحية، كما أشارت إلى أهمية تأمين المعلومات والحفاظ على البيانات المميكنة، إلى جانب استخدام البيانات الدقيقة في التخطيط الاستراتيجي السليم.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة الهام عبد الرحمن، أمين عام وزارة الصحة للشئون الفنية والإدارية الأردنية، بالخطوات الهامة التي شهدها النظام الصحي المصري وكذلك الجوانب التطبيقية التي تمت بمشروع التأمين الصحي الشامل والتي قام الوفد بالاطلاع عليها من واقع زيارته للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأعربت عن فخرها بوضوح الرؤية لمفهوم جودة النظم الصحية المستمرة الذي تتبناه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدة أهمية نقل التجربة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل وفي اصدار معايير جودة الخدمة الصحية والزام المنشآت بضمان سلامة الخدمة الصحية من خلال تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بـGAHAR

واستعرض الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الموقف التنفيذي لميكنة خدمات الهيئة وآليات التحول الرقمي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تمت من خلال مرحلتين، شملت المرحلة الأولى، التي انتهت بالكامل، خدمات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية، وشئون المراجعين، وجدولة مواعيد الزيارات، وإصدار التقارير والشهادات، والحصول على مؤشرات أداء مميكنة، اما المرحلة الثانية، التي يجري العمل بها حاليا، فتضم اعمال الرقابة الصحية الإدارية والفنية والاكلينيكية على المنشآت.