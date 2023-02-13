وزير الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ96 مليون دولار

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 96 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023.

وقال إن الإفراج شمل 156 ألف طن من الذرة بحوالى 56 مليون دولار وحوالى 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 32 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 8 مليون دولار ليصبح إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 9 فبراير الحالى 2.495 مليون طن منهم 1.750مليون طن ذرة، 745 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 1.250 مليار دولار.

وأضاف "القصير" أن ذلك ياتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وأشار القصير إلى أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتى هى المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى واتحاد الدواجن للإفراج الدورى عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.