شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر فعاليات القمة العالمية للحكومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث يشارك فى الجلسة الرئيسية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، ومن المقرر أن يدير الجلسة الحوارية الإعلامى فيصل بن حريز.

جدير بالذكر، أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.