هيئة الدواء تصدر الدليل الإرشادى للأدوية الممنوع تناولها خلال فترة الحمل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء عن الدليل الإرشادى لأشهر الأدوية الممنوعة أثناء فترة الحمل، وقالت: "أحيانا تتناول المرأة بعض الأدوية أثناء الحمل، ولا بد من التأكد من أنها آمنة على صحة الجنين.

وقالت هيئة الدواء: هناك بعض الأدوية ممنوعة أثناء الحمل، وتابعت من أشهر الأدوية غير الوصفية الممنوعة أثناء الحمل أدوية الرشح واحتقان أنف،" السودوافدرين، فينيليفرين"، وتمنع خصو ًصا فى الثلث الأول من الحمل.

وتابعت : أدوية الكحة، خصوصا التى تحتوى على مادة جوافينيسين، وتمنع تحديدا فى التلت الاول من الحمل والمسكنات، مثل " اسبرين وايبوبروفين"، والتى من الممكن أن تسبب تشوهات خلقية للجنين.

وأشارت إلى أن بعض الأدوية الوصفية ممنوعة أثناء الحمل مثل بعض انواع أدوية حبوب الشباب مثل ايزوتريتينوين، مثبطات الإنزيم المحول لنجيوتنسين، وهى نوع من أنواع أدوية الضغط وبعض أنواع أدوية الصرع، مثل حمض الفالبوريك. بعض أنواع المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين. ميثاتروكسيت، وهو دواء متعدد استخدامات مثل استخدامه فى علاج التهاب المفاصل و وارفرين، وهو دواء يستخدم لمنع تجلط الدم والليثيوم، هو دواء يستخدم فى علاج مرض اضطراب ثنائى القطب.

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة الصيدلي، ومقدم الرعاية الصحية، قبل تناول أى دواء أثناء الحمل.