شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: كورونا مازال موجودا رغم انخفاض الإصابات.. والإجراءات الاحترازية ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن فيروس كورونا مازال موجود رغم انخفاض حالات الإصابة به، وهو ما يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة به ومضاعفاتها.

وأكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن 100% من متحورات كورونا المنتشرة فى مصر لمتحور أوميكرون.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى تصريح اليوم أن هناك تراجع كبير فى اصابات كورونا فى مقابل اصابات الانفلونزا مؤكدا أن الوضع غير مقلق تماما .

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارةhttps://egcovac.mohp.gov.eg/#/registrationلتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية جميع أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.