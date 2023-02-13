مديرية أوقاف القاهرة تبدأ حملة موسعة لنظافة المساجد وتعقيمها

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أطلقت وزارة الأوقاف صباح اليوم الإثنين، حملتها الموسعة لنظافة المساجد، حيث قاد الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى حملة موسعة لنظافة مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) بمحافظة القاهرة وبصحبته الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد الهادى بالتفتيش والمتابعة، والدكتور على الله الجمال، والشيخ محمد محمود العدل أئمة مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها).

وخلال حملة النظافة أكد الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى أن المساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، وأن القيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك لا يعرفه إلا المتقون، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه : "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".