شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يلقي كلمة مسجلة خلال الاحتفال باليوم العالمي للراديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو كلمة مسجلة خلال الاحتفالية التى نُظمت بمناسبة اليوم العالمى للراديو، بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، بحضور الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، و إلينا بانوفا المنسق العام للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، والإعلامى أحمد يونس مذيع براديو 9090، محمد مرعى رئيس إذاعة صوت العرب سابقًا، الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقاً ورئيس اللجنة الدائمة للإذاعة باتحاد الإذاعات العربية، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للإعلام. وفى كلمته، وجه الوزير الشكر للقائمين على هذه الاحتفالية، مؤكداً أن الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو أقرت اليوم العالمى للإذاعة عام 2011، وتم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بوصفه يوماً دولياً يُحتفل به فى 13 فبراير من كل عام، مشيرًا إلى أن الإذاعة تعد أداة فعالة للاحتفال بالحياة الإنسانية على تنوعها، وهى أكثر وسائل الإعلام استخداماً على الصعيد العالمي، موضحاً أن الإذاعة تمتلك القدرة الفريدة على الوصول إلى عدد كبير من الجمهور، كما أنها تستطيع أن ترسم معالم حياة المجتمعات فى إطار التنوع، فضلاً عن كونها ساحة تتيح للجميع إمكانية التعبير عن آرائهم وتمثيلهم والاستماع إليهم.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه ينبغي لمحطات الإذاعة أن توفر خدماتها لمختلف المجتمعات على تنوعها، وأن تقدم إليها مجموعة متنوعة من البرامج ووجهات النظر والمحتويات، مؤكدًا أهمية أن تكون المحطات الإذاعية قادرة، من حيث تنظيمها وتشغيلها على التعبير عن تنوع مستمعيها.

وأشار وزير التعليم العالي إلي أهمية موضوع اليوم العالمي للإذاعة لعام 2023 في الدورة الثانية عشرة بعنوان "الإذاعة والسلام"، حيث يمكن استخدام الإذاعة جنباً إلى جنب مع وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى في عمليات التدريب ونقل الأساليب التكنولوجية أو تبادلها، كما تستطيع الإذاعة تنشيط الحوار والنقاش بشأن القضايا الرئيسية التي تهم التنمية الريفية، فضلاً عن قدرتها في إرساء السلام والمحبة والتعاون، إضافة إلي كونها وسيلة تستطيع سيدات الريف بواسطتها التعبير عن آرائهن، واحتياجاتهن، وتطلعاتهن.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور ‏أن الإذاعة تسعي إلى تقديم تغطية إخبارية متميزة ومعالجة إذاعية منتظمة لكافة الأحداث ‏والمحتويات الدولية، والقومية، والمحلية والوطنية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تقديم مجموعة من ‏الأهداف المخطط لها من أجل تغطية الموضوعات الإذاعية وتناولها، فضلاً عن دورها في التأثير على البرامج التعليمية لكافة المراحل التي تمر بها سواء الكليات أو الجامعات أو المدارس أو المعاهد التعليمية، بالإضافة إلى قدرتها على إلقاء الضوء على بعض النماذج الإذاعية والشخصيات وقادة الرأي العام التي تعتبر بمثابة عنصراً بارزاً، بالإضافة إلى دورها المؤثر على الجمهور الإذاعي المستهدف.