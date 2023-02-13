شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار معرض "أهلا رمضان" فى مدينة 6 أكتوبر.. الافتتاح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة 6 أكتوبر، مساء اليوم الإثنين، افتتاح معرض "أهلا رمضان" على مساحة 1000 متر؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قائمة أسعار معرض "أهلا رمضان" في مدينة 6 أكتوبر.

-سكر معبأ بمبلغ 14.5 جنيه للكيلو

-أرز معبأ عريض الحبة بمبلغ 14.5 جنيه للكيلو

-دقيق ورقي بمبلغ 17 جنيها للكيلو

-مكرونة (400 كجم) بمبلغ 10 جنيهات

-عدس أصفر معبأ (500 جم) بمبلغ 21 جنيها

-فول مدمس معبأ (500 جم) بمبلغ 12 جنيها

-فاصوليا معبأ (500 جم) بمبلغ 19 جنيها

-لوبيا معبأ (500 جم) بمبلغ 19 جنيها

-زيت خليط (800 مللي) بمبلغ 35 جنيها

-زيت خليط (4.500 مللي) بمبلغ 234 جنيها

-زيت خليط (2.100مللي) بمبلغ 112 جنيها

-زيت خليط (700 مللي) بمبلغ 41 جنيها

-زيت خليط (1 لتر) بمبلغ 56 جنيها

-زيت عباد (800 مللي) بمبلغ 60 جنيها

-زيت ذرة (2.200مللي) بمبلغ 187 جنيها

-صلصة (300 جم) بمبلغ 7.25 جنيه

-ملح (300 جم) بمبلغ 1 جنيه

-حلاوة (125 جم) بمبلغ 14 جنيها

-حلاوة (250 جم) بمبلغ 28 جنيها

-طحينة (235 جم) بمبلغ 26.5 جنيه

-خل (900 مللي) بمبلغ 5 جنيهات

-جبنة (500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه

-جبنة (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه

-مربى (300 جم) بمبلغ 14 جنيها

جدير بالذكر أن المعرض يطل على طريق جمال عبد الناصر بتقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11، وتشارك فيه شركات ومصانع السلع الاستراتيجية لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، ومن المقرر افتتاحه الساعة 4 عصر اليوم.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، حيث تطرح الوزارة كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان".