شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء 1458 عملية زراعة كبد وكلى خلال العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أعداد عمليات وموافقات زراعة الأعضاء البشرية، ضمن برنامجي نقل وزراعة الكبد والكلى، وذلك وفقا لإحصائية العام الماضي 2022.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إجراء 1458 عملية زراعة كبد وكلى بمستشفيات ومراكز زراعة الأعضاء البشرية خلال العام الماضي 2022، موضحا أن الإحصائية تضمنت إجراء 371 عملية زراعة كبد، و1087 عملية زراعة كلى.

وأضاف «عبدالغفار» أن إجمالي الموافقات الممنوحة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء خلال العام الماضي، بلغت 1910 موافقات، من ضمنهم 526 موافقة لإجراء عملية زراعة الكبد، و1384 عملية زراعة كلى، وذلك من خلال لجنة الموافقات لزراعة الأعضاء.

ولفت «عبدالغفار» إلى منح 486 موافقة لإجراء عمليات زراعة الكبد والكلى، لغير المصريين بمراكز زراعة الأعضاء بالمستشفيات المصرية، من ضمنهم 112 موافقة لإجراء عملية زراعة كبد، و374 موافقة لزراعة الكلى.

وأكد «عبدالغفار» أن تلك العمليات أٌجريت داخل مراكز زراعة الأعضاء البشرية بالمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص.