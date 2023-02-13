شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة تطوير 36 شارعا فى حى الهرم بالجيزة بطول 26 ألف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 12 مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير ورصف 36 شارعا بالإنترلوك بإجمالى أطوال 26 ألف متر بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحى الهرم، وذلك انطلاقا من الخطة التى تنفذها المحافظة لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم خاصة بالمناطق المحرومة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الشوارع التي سيتم تطويرها في حي الهرم

- شارع الشعراو

- شارع أبو سريع

- شارع ناصر إبراهيم

- شارع حجاج

- شارع محمد بيومى

- شارع الحرية

- شارع على شعبان

- شارع غازى شيته

- شارع نصر مبروك غطاطى

- شارع حسانين السنى

- شارع فرحات شيته

- شارع على نصر

- شارع صفوت إبراهيم

- شارع أبو عيش

- شارع سيد جمعة

- شارع الغلبانى

- شارع محمد كمال

- شارع أحمد أبو زيد

- شارع شيته

- شارع إبراهيم رجب

- شاعر رزق عيسى

- شارع فرحات بدوى

- شارع عبد النبى حجازى

- شارع أحمد سنوس

- شارع علي الجعرى

- شارع سيد بدوى

- شارع سيد بسولى

- شارع حضانى

- شارع الدوار

- شارع الدربى

- شارع إبراهيم

- شارع أبو قصام

- شارع مؤمن

- شارع محي غطاطى

- شارع سعد مبروك

- شارع حسين رضوان

جدير بالذكر، أن أعمال التطوير تشمل إنشاء أرصفة للمشاة ورصف بالانترلوك للطريق ودعم الشوارع بأعمدة أنارة وبالوعات صرف أمطار، بالإضافة إلى شجيرات وزراعات وفقا للمساحات المتاحة.