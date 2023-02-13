شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد فتح حديقة الحيوان يوميا وسعر تذكرة الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسست حديقة حيوانات الجيزة عام 1819م إذ تعتبر أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأشهر حدائق الحيوانات في أفريقيا، مما جعلها من أشهر أماكن السياحة في مصر.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديجول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد بها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحف تم بناؤه في العام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

وتستقبل الحديقة الزائرين من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً طوال أيام الأسبوع بسعر تذكرة 5 جنيهات للمصريين وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات و20 جنيهات لغير المصريين.

جدير بالذكر، أنه بعد مرور 132 عاماً على انشاء الحديقة، سوف تبدأ الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.

ويتضمن المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان رفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، والمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء، و المناطق التجارية، إلى جانب تصميمات خاصة بالمناطق الترفيهية المقررإقامتها داخل الحديقة، فضلاً عن مقترحات متعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي، إلى جانب الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.