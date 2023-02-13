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%80 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.

 

وأيد 80% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة، بينما عارض 20% من القراء هل مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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